Michael Madsen accusa la moglie di aver provocato il suicidio del figlio

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – L’attore statunitenseavrebbeto, attrso i documenti di divorzio, laDeAnnadispinto ilHudson, morto nel gennaio del 2022, a suicidarsi. Lo riporta People, che ha potuto visionare le carte depositate in tribunale dall’attore de ‘Le Iene’ e ‘Kill Bill’.e DeAnnastanno divorziando dopo 28 anni di matrimonio. La separazione è iniziata poco dopo la morte del26enne della coppia. Le carte del divorzio, citate dalla rivista americana, parlano di “differenze inconciliabili” come ragione della fine del rapporto, ma in una dichiarazione firmata dalla star hollywoodiana e allegata alla richiesta legale, l’uomoladispinto ila suicidarsi “a causa della sua negligenza, del bere e dell'alcolismo”.