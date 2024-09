Messina Modica sorprende tutti | dimissioni irrevocabili ma Sciotto le respinge

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Terremoto in casa. il tecnico Giacomodopo il pareggio per 2-2 contro la Casertana si è presentato in sala stampa per annunciare le sue. “Non attendo le vostre domande, sono venuto qui da voi solo per dire cuna cosa cioè che con effetto immediato non sono più l’allenatore del. Mi dispiace per me, per quanto voglio bene alla città e a questi ragazzi, ringrazio il presidente per avermi messo in condizione di guidare questa splendida squadra, ma non torno indietro. Chiedo scusa per avere perso del tempo, ringrazio la città e la tifoserie, i giocatori che mi hanno accompagnato in questi due mesi, il presidente, ma io mi fermo qua, perché la mia salute è più importante. È dura, ma non ci sono più i presupposti per continuare”. Il presidente del, Pietro, ha reso noto subito dopo di avere respinto ledi mister