Maltempo perché le strade si allagano anche se la pioggia non è eccezionale?

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Sono state giornate di piogge eccezionali. Di alluvione in Romagna. Ma è sufficientemolto meno per allagare ledelle nostre città. Basta camminare a bordo asfalto quando passa un’auto per fare la prova (e la doccia).su punti appena ‘rattoppati’. Masuccede? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Cantisani, ingegnere specializzato nelle costruzioni stradali, professore alla Sapienza.allagate, le cause La premessa: “I problemi possono essere diversi. Può darsi che fin dall’inizio lenon siano state costruite dotandoledi un sistema di drenaggio e raccolta adeguato delle acque meteoriche, collegato a una fognatura pluviale dimensionata per quello che è il carico di, con calcoli e valutazioni sulla situazione critica da soddisfare. Quindi la carenza può essere originaria”.