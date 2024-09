L’omaggio a Giacomo Gobbato Santanchè | Un italiano vero oltre ogni ideologia Ma a sinistra c’è chi strumentalizza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Ha suscitato grande commozione, anche nella politica, la morte di, il ragazzo di 26 anni, assassinato a Mestre da un cittadino moldavo per essere accorso in soccorso di una donna che stava subendo un tentativo di rapina. Il cordoglio e il riconoscimento dell’eroismo di– e di Sebastiano, l’amico che era con lui ed è stato accoltellato a una gamba – sono stati bipartisan esteccato ideologico:era un attivista del centro sociale Rivolta. Eppure c’è stato chi, a, non è riuscito a evitare la tentazione dire la vicenda, scoprendo improvvisamente il tema della sicurezza, dopo aver alzato le barricate in Parlamento contro il ddl ancora in discussione.