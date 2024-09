L’insalata di patate di Yotam Ottolenghi | la ricetta in anteprima

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 21 settembre 2024) Il nuovo volume di, Confort, è un'antologia di ricette gustose, intime e sentimentali, piatti emozionali come sono da sempre quelli del cuoco di Gerusalemme, cantore di una cucina contaminata, libera, complessa e coloratissima, che celebra non solo nei suoi ristoranti londinesi (le sette Gastronomie, oltre che i ristoranti NOPI e ROVI) ma anche nei suoi molti libri, che in 10 anni hanno conquistato folle di fedelissimi fans in tutto il mondo. Chef professionisti e cuochi della domenica che organizzano sessioni di cucina collettiva e incontri ad alto tasso di golosità per diffondere il verbo dicome si farebbe con un santone. La sua ultima fatica editoriale è in libreria nella versione italiana, a partire dal 25 settembre, per i tipi di Giunti.