La Corea del Nord ha giustiziato numerosi funzionari accusandoli dell’alluvione di luglio | la ricostruzione dei Servizi sudcoreani

(Di sabato 21 settembre 2024)statali delladelsarebbero stati giustiziati perché ritenuti in qualche modo responsabili dei danni causati dalle devastanti inondazioni di, che hanno distrutto migliaia di case e causato fino a 1.500 morti o dispersi. A riferire la circostanza è ilo segreto delladel Sud. L’intelligence – riporta l’agenzia di stampa sudna Yonhap – ha dichiarato che sta monitorando attentamente i segnali che indicano che il regime ha realizzato le esecuzioni dopo che il leader Kim Jong-un ha dichiarato che avrebbe “punito severamente” i responsabili dei danni. Le presunte esecuzioni, riportate anche dalla TV Chosun, non sono state verificate in modo indipendente e i media statalini non ne hanno fatto menzione.