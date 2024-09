Jasmine Paolini può diventare n 4 entro fine anno? L’assenza di Rybakina crea l’occasione ma occhio a Gauff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultima partite di stagione per le ragazze del circuito WTA e necessario stringere i denti per provare a sfruttare al meglio quanto è rimasto nel serbatoio. Un’annata lunga e complicata, in cui ci sono state anche le Olimpiadi di Parigi da affrontare, a complicare non poco il programma delle giocatrici. Una classifica mondiale in cui troneggia Iga Swiatek, che però non sta vivendo un periodo di grande splendore. Dopo aver perso nei quarti di finale degli US Open, la polacca ha deciso di saltare i tornei di Seoul e di Pechino per problemi personali. Ecco che la bielorussa Aryna Sabalenka potrebbe insidiare il suo trono. Per quanto riguarda i colori azzurri,vede sempre più vicino il raggiungimento delle WTA Finals e nello stesso tempo potrebbe avere delle chance per chiudere la stagione da n.4 del mondo.