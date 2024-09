Jannik Sinner? L' ora di mischiare le carte | Paolo Bertolucci spiazza l' Italia del tennis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) In un'intervista alla Gazzetta dello Sport,ha condiviso le sue riflessioni in vista delle final eight di Coppa Davis a Malaga, dove l'sfiderà l'Argentina nei quarti di finale. L'exta ha anche ipotizzato chi potrebbe essere convocato da Filippo Volandri per la fase conclusiva della competizione. Dunque, largo alle considerazioni di uno degli eroi della Coppa Davis del 1976. "L'Argentina è una squadra sicuramente alla nostra portata, alla fine di una stagione esaltante per noini, ma al tempo stesso terribilmente faticosa, in cui ci troviamo con gli occhi puntati addosso e con il peso dei favori del pronostico sulle spalle - ha premesso-.