Israele colpisce Hezbollah Netanyahu | Obiettivi chiari Usa | Serve diplomazia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Non solo cercapersone e walkie talkie esplosivi. Il raid in Libano con l’uccisione del numero due dia Beirut ha reso ancora una volta “” glidimentre “le nostre azioni parlano da sole”. A dirlo è stato il primo ministro israeliano Benjamindopo il raid di ieri, un attacco aereo ”mirato”, il terzo condotto dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Beirut dall’inizio della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre. Obiettivo principale dell’attacco, il comandante diIbrahim Aqil, ricercato dagli Stati Uniti per il suo coinvolgimento negli attentati all’ambasciata americana e alla caserma dei marines americani a Beirut nel 1983. Aqil, precisa il Times of Israel, era membro del Consiglio della Jihad, massimo organismo militare di