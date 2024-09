Inter-Milan la Curva Nord comunica | No coreografie ma altro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024), cresce l’attesa. Come ogni derby, la stracittadina meneghina è anche uno spettacolo tra le due curve. Occhio alla decisione della. DECISIONE – Domani, derby dio. Lanerazzurra, si legge su Instagram, ha appena aggiornato sul da farsi in vista della stracittadina: «Lache in occasione del derby di domani non ci sarà il solito spettacolo della coreografia, ma coloreremo il nostro settore con migliaia di bandierine. Il tutto servirà a rendere launa marea neroblu, pronta a distruggere il diavolo. Vi aspettiamo al baretto per ritirarle insieme a una sorpresa “stellata” che potremo con orgoglio sfoggiare nel secondo tempo! Distribuiremo 6500 bandierine».