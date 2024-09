Inter-Milan Inzaghi ricompone il suo puzzle | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Archiviato il Manchester City Simonesi immerge nella preparazione di un’altra sfida essenziale per il proseguo della stagione:di domenica sera. Ecco le presunte scelte dia un giorno dal derby. NUOVA SFIDA – Dopo l’ottima prova disputata nell’esordio in Champions League contro il Manchester City, l’vuole riacquistare terreno anche in campionato. E quale sfida migliore per farlo se non quella contro l’acerrimo nemico. Sono ben sei gli scontro diretti consecutivi in cui ladi Simoneha avuto la meglio sui cugini rossoneri, con ancora il vivido ricordo dell’ultimo derby portatore dell’ambita seconda stella. Domenica sera il duello traesi si rinnoverà e vedrà a confronto due realtà totalmente differenti.