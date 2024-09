Guida TV Sky Cinema e NOW | In amore niente regole Sabato 21 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 21 settembre 2024) Venerdi 20sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15, trovi In, una commedia romantica che segue le disavventure di due uomini mentre cercano di gestire le loro relazioni amorose in un contesto sportivo. Con uno stile leggero e frizzante, il film esplora il caos e le dinamiche complicate che nascono dall’intrecciarsi die competizione. Su SkyDue HD alle 21:15, il film The Son, con Hugh Jackman, Laura Dern e Anthony Hopkins, è un toccante dramma familiare che esplora le difficoltà di un adolescente segnato dal divorzio dei suoi genitori.