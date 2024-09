Grande Fratello Lorenzo ha intenzioni serie con una coinquilina | spiazza la sua confessione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 21 settembre 2024)hacon una: il gieffino lo rivela ad Amanda e Jessica. La suasi è infatuato di una concorrente? Il giovane gieffino da quando è iniziato il reality show ha legato in particolar modo con Shaila Gatta. I due infatti hanno instaurato un ottimo legame d’amicizia e trascorrono spesso tanto tempo insieme.è attratto da Shaila? Leggi anche, un VIP svela l’arrivo di un nuovo gieffino: di chi si tratta La suaNelle ultime ore inaspettatamentesi è aperto con Amanda e Jessica confessando un interesse senza però rivelare il nome.ha dichiarato: “Mi piace però non voglio dirlo perchè magati poi succede qualcosa che mi ferisce. Voglio evitare questa cosa. Non voglio dire subito mi piace perché non voglio montarmi la testa su qualcosa che è appena iniziato.