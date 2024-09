Giro dell’Emilia 2024 | data percorso e partecipanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Vignola, 21 settembre- Compie 107 anni il, la classicissima di ciclismo di fine stagione che incanta il pubblico sul colle San Luca di Bologna e che per i ciclisti è una sorta di rivincita del Mondiale disputato poco prima. Una corsa che dal 1989 viene organizzata dal Gs Emilia di Adriano Amici che, venerdì 20 settembre, ha svelato ogni segreto di quest’edizione nella bella cornice della sala dei Contrari della Rocca di Vignola. Sarà infatti da qui che per la prima volta, il 5 ottobre prenderà il via l’edizione, con la prova maschile e quella femminile che seguendo due tracciati diversi, avranno il classico gran finale con la scalata del colle della Guardia, teatro anche della tappa del Tour de France di quest’anno.