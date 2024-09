Giacomo muore a 26 anni per sventare una rapina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024) Non tutti i supereroi indossano il mantello. Questo è stato il caso del giovaneGobbato, 26, di Mestre, che ha perso la vita nella notte scorsa, mentre cercava diunaai ddi una donna. L’episodio, avvenuto in Corso del Popolo, ha sconvolto la comunità veneziana e messo in luce un gesto di grande coraggio, purtroppo finito in tragedia. La rissa è scoppiata intorno alle ore 23.00 quando Gobbato e un suo amico sono intervenuti per fermare untore, il quale stava aggredendo una donna. L’uomo, di origini straniere, ha reagito estraendo un coltello, colpendo entrambi i giovani. Gobbato è stato immediatamente soccorso dagli operatori del Suem 118, ma, nonostante il rapido trasporto all’ospedale dell’Angelo, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e non c’è stato nulla da fare.