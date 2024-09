G7 | Lollobrigida ‘a Siracusa tutte le regioni italiane per mostrare i gioielli che producono’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 set. (Adnkronos) – “Inizia oggi aDivinazione, l’Expo legato al G7. Un G7 aperto, che parla dei problemi dell’agricoltura e delle tante soluzioni che noi italiani abbiamo messo in campo, in nome della qualità, della tecnologia, dell’innovazione, del rispetto per la natura che hanno i nostri agricoltori e i nostri pescatori. Sarà il primo G7 che parla anche di pesca, oltre che di agricoltura, con le nostre imbarcazioni sia dei pescatori che di chi controlla il mare”. Così, il ministro dell’Agricoltura Francesco, incontrando la stampa nello stand del Ministero in piazza Duomo a, dove oggi verrà inaugurata dal premier Giorgia Meloni ‘Divinazione-Expo 24’.