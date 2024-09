Flavio Cobolli sogna di andare alle Finali di Coppa Davis | Darò tutto quello che ho sarà dura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Un’ascesa sotto gli occhi di tutti. A settembre dell’anno scorso,era n.130 del mondo e in cerca di stabilità per entrare a far parte con continuità del club della top-100. Sono trascorsi 12 mesi e il giovane tennista romano ha raggiunto in maniera incredibile una posizione da testa di serie in uno Slam ed è molto vicino alla top-30. Dopo aver esordio ina Bologna e conquistato il successo decisivo per il primato nel raggruppamento A dell’Italia contro il temibile olandese Tallon Griekspoor, l’azzurro sta vivendo un’altra prima volta a Berlino, nella grande kermesse della Laver Cup, essendo riserva della squadra europea. Ai microfoni di Ubitennis, il nostro portacolori ha espresso tutte le proprie emozioni.