Fi-Pi-Li il compromesso Prima i cantieri poi il pedaggio Le risorse le metterà la Regione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 –la nascita e la piena operatività di Toscana Strade, poi ilper i tir sulla Fi-Pi-Li. Potrebbe essere questo ilper convincere il Consiglio regionale a sbloccare la nascita della società “in house” voluta dalla, e in modo particolare dal presidente Giani, per gestire la superstrada. A settembre scorso, la giunta regionale aveva approvato la delibera, dando il via libera alla proposta di legge per l’istituzione della Spa. Poi l’atto era approdato in Commissione, in Consiglio regionale, in attesa di arrivare in aula. Ma proprio in Commissione si è impantanato, rallentato dal periodo elettorale, ma anche dalle perplessità di diversi consiglieri di opposizione e maggioranza.