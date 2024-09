Festival di Open Michielin | Troppe volte sono stata l’unica donna in alcuni eventi Vi racconto i luoghi inaccessibili della musica italiana – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) «nel backstage di tanti».le parole di Francescanell’ultima puntata di Maschiacci, il podcast che nasce per dare spazio a chi lotta contro stereotipi e limiti culturali, sbarcato sul palco deldia Parma. Nella puntata livestati affrontati diversi temi cruciali con due ospiti d’eccezionecontemporanea, le cantautrici Ditonellapiaga e Angelica. «Quante donne dirigono l’orchestra a Sanremo? Quante donne vediamo nella line-up di un? Quante donnedirettrici d’orchestra?»,alcune delle domande che il mondodi oggi dovrebbe porsi con urgenza, secondo, e di cui il podcast mira a snocciolarne l’origine. Il tema di questa puntata è stato il gender gap nella. «Stiamo lottando per non dover più lottare», premette Ditonellapiaga sul palco.