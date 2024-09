Charlene di Monaco | il gesto a favore degli animali

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 settembre 2024) La Principessadiè, da sempre, impegnata in attività di tutela. Di recente ha compiuto un nuovoper perorare questa causa che tiene particolarmente a cuore. Insieme al marito, il Principe Alberto II,diha di recente concretizzato un impegnosta preso da poco più di un anno. L’evento ha avuto luogo lo scorso 16 settembre a Peille e riporta un’ulteriore conferma di quanto la Principessa monegasca sia impegnata nelle cause di tutela di tutti gli, specialmente i più indifesi.di@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipIl nuovoverso il benessereCome si legge sul profilo Instagram ufficiale, lunedì 16 settembre Alberto edihanno inaugurato il nuovo rifugio della Società Monegasca per la Protezione, situato nel comune di Peille.