Challenger 3 Ecco il carro armato next generation del Regno Unito

(Di sabato 21 settembre 2024) Armatura potenziata, cannone a canna liscia da 120 mm, e tanto altro ancora. Sono queste le caratteristiche del3, il nuovopresentato da Rheinmetall durante l’evento “Defence Vehicle Dynamics” organizzato dall’esercito britannico, che andrà a rimpiazzare quei2 che sono stati la spina dorsale delle forze corazzate di Sua Maestà per molti anni. Il3 assieme al veicolo da combattimento “Ajax” e al veicolo da trasporto truppe “Boxer”, costituirà il nucleo corazzato del programma “Future Soldier” dell’esercito britannico, che mira alla modernizzazione le forze armate di Londra oltre il 2030. Ad affermarlo è stato il Ministero della Difesa britannico John Healey in persona, in un video pubblicato sulla piattaforma X.