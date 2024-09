Caso dei neonati sepolti | perché è importante conoscere la Culla per la Vita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 21 settembre 2024) Prima c’era la Ruota degli Esposti, oggi c’è laper la. Lo scopo è lo stesso: dare un futuro migliore ai figli indesiderati, senza abbandonarli a un destino crudele. A Napoli durante il periodo del Rinascimento i genitori che non potevano o volevano crescere i, li lasciavano alle cure di una struttura di proprietà della Chiesa dell’Annunziata, appunto, la Ruota degli Esposti. Il cognome napoletano Esposito deriva proprio da Esposti: i figli di nessuno affidati a Dio nella speranza di unamigliore.a Parma: l’importanza dellaper la(Cityrumors.it) – cityrumors.itLe Culle per laesistono in tutta Italia e la prima è stata aperta nel 2007 al Policlinico Mangiagalli a Milano.