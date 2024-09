Apple Watch Series 10 ha ricevuto il più grande e sottile restyling degli ultimi dieci anni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Ormai non lo ricordiamo più, ma l'non sembrava destinato al successo quando è stato presentato per la prima volta una decina difa. Pharrell, Beyoncé e Drake potevano essere stati coinvolti per affermare la sua bona fides stilistica, ma il mondo in generale non sapeva cosa fare di un dispositivo che apparentemente esisteva per avere le notifiche dell'iPhone al polso. Queste remore sono state superate prima del lancio dell'10, ma fino a oggi l'orologio aveva mantenuto più o meno lo stesso design per. Presentato all'Park, nella mite Cupertino, in California, questo smart, oggi piùche mai, vanta una maggiore ampiezza dello schermo e l'introduzione di un paio di nuove funzioni di prima scelta (e potenzialmente salvavita).