Antisemitismo | Bergamini ‘tutti partiti contrastino grumi eversivi’

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (Adnkronos) – È molto grave la sfida alle istituzioni che sta arrivando dalla manifestazione Pro-Palestina in corso a Roma. Gli organizzatori hanno annunciato che qualunque sarà la decisione delle autorità, il 5 ottobre sfileranno per commemorare, schierati ideologicamente dalla parte dei terroristi, l?attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. È molto grave la lista di proscrizione del cosiddetto ?Nuovo partito comunista italiano?, che indica ?agenti sionisti? rendendoli potenziali bersagli di odio. Non c?è nessuna libertà di espressione e di mobilitazione in tutto questo. Intorno alla crisi Medio Orientale si stanno formandoeversivi che tutto il quadro politico, nessun partito escluso, deve contrastare?.