A Luca Milano Rai Kids il Premio Speciale Cartoon Tribute of Honor

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 21 settembre 2024) TOLOSA – Il direttore di Rai, è stato insignito delof” durante la cerimonia conclusiva della 35ª edizione delForum di Tolosa. Un riconoscimento per il suo impegno e contributo al settore dell’animazione europea, sia come promotore che come partner di numerosi progetti di rilevanza internazionale. Nella motivazione del, IlForum, che si conferma come uno dei principali eventi europei dedicati all’animazione, ha voluto rendere omaggio aper il suo ruolo chiave nello sviluppo e nel sostegno di contenuti animati per bambini, con una visione fortemente europea.