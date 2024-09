Volley - La nuova stagione agonistica Pallavolo Garfagnana scalda già i motori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Laè ripartita per lapromozionale ed2024/2025 e dà appuntamento a tutti i supporter per sabato 12 ottobre, alle ore 19, per l’inizio del campionato di Prima divisione femminile. La società, che è un’importante e riconosciuta scuola federale di, quest’anno ha riattivato tutti i corsi e le squadre giovanili. Si parte dal baby, età 3-5 anni; poi: miniS3 (6-10 anni), Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 e, ovviamente, la Prima divisione. Sono aperte le iscrizioni con due allenamenti di prova gratuiti. Questo l’organigramma del del club. La squadra di Prima divisione sarà guidata dai confermati Frediano Paoli, Antonio Grassi, Veronica Pieroni; con Niccolò Iacopetti alla dirigenza. L’Under 18 sarà allenata da Barbara Coli.