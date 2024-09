Volley femminile presentato il campionato 2024 2025 a Courmayeur

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si è tenuta ala presentazione deldi, che ha visto tra gli ospiti anche Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A. “Siamo vicini al Monte Bianco vetta d’Europa, più in su non si può andare. Ringrazio le ragazze per quella che non è la ciliegina sulla torta ma di più: non ci aspettavamo che arrivasse così – ha dichiarato – Una realtà come quella del nostro movimento non nasce per caso, ma con il lavoro di squadra. Dopo l’oro siamo diventati un fenomeno sociale e se abbiamo raggiunto questi risultati è perché c’è qualcuno in Serie A1 e A2 che ha messo in piedi tutto questo. Ora comincia la parte più difficile: penso che come Lega possiamo ancora crescere“.