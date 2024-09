Verso Juventus-Napoli questione di…moduli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024): Antonio Conte cambierà modulo? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Tuttosport. “La propensione offensiva e le qualità difensive di McTominay, che dovrebbe sostituire numericamente Mazzocchi, spingono Conte a rinforzare la mediana per garantire una maggiore stabilità, tornando cosi al 3-5-2. L’ex United dovrebbe agire con Anguissa e Lobotka in un’inedita mediana a tre”.: sugli esterni, i partenopei Sugli esterni, a sinistra si prevede torni Olivera, a destra dovrebbe esserci Politano, tranne che Conte non propenda per una formazione più protetta preferendogli Mazzocchi. Con Politano e Olivera ai lati e McTominay al centro, il 3-5-2 potrebbe facilmente evolversi in un 4-2-3-1, spostando lo scozzese in posizione avanzata per supportare l’attacco.