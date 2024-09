Terza Guerra Mondiale? Ecco gli Stati e i posti dove è possibile sopravvivere e perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) La paura di unasi fa sempre più concreto. Dopo il via libera del Parlamento Ue a utilizzare armi occidentali anche in territorio russo, e dopo l’inasprimento del conflitto tra Israele e Palestina (nonché la crisi di Taiwan tra Cina e Usa che corre sopra un filo sottilissimo), le persone iniziano a pensare seriamente a questa possibilità, nonché alle modalità e alle possibilità di sopravvivenza. Tra chi dice di essere pronto a combattere in caso di conflitto e chi invece è pronto alla fuga,che aumentano le ricerche, anche su internet, suglie iideali per una eventuale sopravvivenza durante una. Latra Hamas e Israele e il conflitto russo-ucraino rappresentano la miccia pronta a far saltare tutti in aria.