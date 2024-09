Non hai capito un… Grande Fratello Beatrice chiara chiara con Jessica | gliel’ha detto E lei scioccata

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nella seconda puntata del2024, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, la protagonista indiscussa è stataMorlacchi. L’ex cantante dei Gazosa ha catturato l’attenzione del conduttore Alfonso Signorini e delle opinionisteLuzzi e Cesara Buonamici per il suo atteggiamento spontaneo e i suoi interessi romantici all’interno della casa. Tra confessioni divertenti e consigli non richiesti, la serata ha svelato alcuni dei pensieri più intimi della gieffina. La puntata è iniziata con Alfonso Signorini che ha voluto affrontare un tema percepito dal pubblico, ovvero l’impressione chepossa sembrare “un po’ costruita” durante le sue apparizioni. Signorini, però, ha subito assicurato: “è proprio così, un po’ stordita”, difendendo la sua autenticità. “Ma che roba, non si regolano”.