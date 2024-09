Mugello al via gli screening mammografici con Unità mobile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Firenze, 20 settembre 2024 - Prenderà il via lunedì 23 settembre a Vicchio (Firenze) e l'11 ottobre a Dicomano (Firenze), il servizio dimammografico con unamammografica dell'Ispro posizionata in Largo Corsinovi. A fare lomammografico organizzato da Ispro, in collaborazione con la Asl Toscana centro, saranno invitate con una lettera inviata alla loro residenza, come negli anni precedenti, tutte le donne residenti all'interno del Comune di Vicchio e di Dicomano con età compresa 45-74 per un totale di 2.500 inviti. A Vicchio, si spiega in una nota, l', lunedì 23 e nei giorni successivi, effettuerà il servizio a partire dalle ore 8.30 del mattino fino alle 16.30 e rimarrà in Largo Corsinovi fino all'11 ottobre quando si sposterà nel Comune di Dicomano dove stazionerà fino al 28 ottobre in piazza della Repubblica.