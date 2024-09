Monza le coltellate della gang | Tu conosci degli infami La violenza dei latinos sul connazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)- “Hoordini, ti devo ammazzare, devi essere eliminato perché”. E giù le. La prima allo stomaco, poi una bottigliata in testa tanto violenta da sfondare il vetro e far perdere i sensi alla vittima. Poi le altre, 12 in tutto, tutte sferrate in parti vitali. Un bagno di sangue, e l’ombra dei Latin King, una dellepiù famigerate e sanguinarie. Ora la Procura diha chiuso l’inchiesta nei confronti di tre giovani ecuadoriani ritenuti responsabili del tentato omicidio di un coetaneola sera del 20 giugno scorso nei pressi dei giardini pubblici del Nei, in via Enrico da, da tempo diventato terra di nessuno e dove recentemente sono stati ritrovati dei bossoli.