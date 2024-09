Modena-Juve Stabia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani sono chiamati a rialzarsi dopo un periodo negativo contro i campani in leggera flessione.si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Canarini in difficoltà con due punti conquistati nelle ultime tre. La squadra di Bisoli era partita per fare un campionato importante, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato ed ora la classifica recita quindicesimo posto con cinque punti. Dopo un inizio sorprendente, gli stabiesi sono un pò in calo con un punto nelle ultime due partite. La sconfitta casalinga contro il Palermo ha fatto molto rumore, ma non bisogna dimenticare quanto di ottimo è stato fatto dalla neopromossa squadra di Pagliuca con sette punti nelle prime tre partite.