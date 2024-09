Milano maxi sequestro di droga | arrestato il grossista Massimo Danilo Giuliana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024)didegli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di: i poliziotti hanno scovato più di 67 chili di hashish, 6 di marijuana e 5,7 di cocaina a casa del quarantaseienne italiano pregiudicatoper spaccio nella serata di giovedì. Una vecchia conoscenza Alle 22.15, gli investigatori di una Volante hanno incrociato un'auto in via Lancetti: alla guida c'era il quarantaseienne, subito riconosciuto dagli agenti perché da loro già ammanettato nel 2022 per il possesso di 52 chili di. A quel punto, hanno deciso di fermarlo per un controllo, anche perché aveva un sacchetto di plastica sul sedile lato passeggero. Nella busta, i poliziotti hanno trovato 23 panetti di hashish per un totale di più di due chili.