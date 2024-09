Lo sciacallo non è chi chiede ma chi tace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) La coppia Bonaccini-Schlein, che ci fracassa le scatole dalla mattina alla sera con mille ricette per salvare il Paese dal male delle destre, dovrebbe rispondere al più presto a un paio di domande su quel che succede in Emilia Romagna. Non ieri. Ogni volta che piove. Dovrebbe fugarci i dubbi che abbiamo sul fatto che a parole è tutto green e futuro rispettoso del territorio, nei fatti sono anni di ritardi, progetti mai avviati e fondi non spesi o restituiti all'Unione europea. Dovrebbero dimostrarci che il dramma del maltempo, dei dispersi, delle case allagate e dei fiumi esondati non ha colpevoli politici e che il modello Emilia esiste e resiste all'invasione delle acque e all'esondazione dei fiumi.