LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | cominciano le pre-qualifiche!

(Di venerdì 20 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Subito tutti in pista per far registrare i primi crono in questo turno importante per lo sviluppo del weekend. 15.00 BANDIERA VERDE!le pre-a Misano. 14.56 Ecco la classifica del Mondiale piloti: 1. Jorge Martin (Ducati) 312 2. Francesco Bagnaia (Ducati) 305 3. Marc Marquez (Ducati) 259 4. Enea Bastianini (Ducati) 250 5. Brad Binder (KTM) 161 6. Pedro Acosta (KTM) 152 7.  Maverick Vinales (Aprilia) 139 8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 119 9. Aleix Espargarò (Aprilia) 119 10. Alex Marquez (Aprilia) 114 11. Marco Bezzecchi (Ducati) 93 12. Franco Morbidelli (Ducati) 90 13. Miguel Oira (Aprilia) 65 14. Fabio Quartararo (Yamaha) 61 15. Jack Miller (KTM) 58 16. Raul Fernandez (Aprilia) 46 17. Takaaki Nakagami (Honda) 21 18. Johann Zarco (Honda) 21 19. Augusto Fernandez (KTM) 20 20. Alex Rins (Yamaha) 15 21.