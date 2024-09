Ligue 1 2024 25 St Etienne umiliato | il Nizza vince 8-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilbatte 8-0 il Saintnell’anticipo della quinta giornata di/2025. Una goleada storica e il modo perfetto per festeggiare il 120esimo anniversario della nascita degli Aquilotti, che all’Allianz Riviera salgono a quota 7 punti in classifica, quattro in più di un Saintin crisi nera, con quattro sconfitte su cinque con 15 gol subiti e 1 segnato. Il primo tempo è da incubo. Al 4? Batubinsika è l’autore della sfortunata autorete dell’1-0. Poi è Ndombele al 7? a realizzare il 2-0. C’è spazio anche per le reti di Cho (24?) e Moukoko (26?) sul tabellino prima che Dall’Oglio capisca che è ora di intervenire. L’allenatore del Saintspende tre cambi (dentro Old, Nade, Petrot), ma la scossa non c’è. Anzi, prima del duplice fischio ilsegna altri due gol: prima con Guessand (36?), poi con Moukoko (38?).