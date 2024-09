Lautaro per la svolta L’Inter chiama il Toro Caccia al gol perduto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Qualche segnale di risveglio si è avvertito. Coi pochi palloni toccati, al tramonto di un Manchester City-Inter nel quale molti nerazzurri hanno visto accendersi la spia della riserva,Martinez ha prodotto un paio di aperture per dei buoni contropiede e un tiro centrale che si è creato da solo. Per uno che aspira alle posizioni di vertice del Pallone d’Oro è tutto nell’ambito della normalità, ma il confronto va anche fatto con le recenti versioni del ““ argentino. Sbiadite, lontane dalle massime espressioni. Un giocatore alla ricerca della brillantezza dopo aver sparso lungamente fatiche in Europa, con, e Sudamerica, con la nazionale argentina. La buona notizia è che la prossima tappa è ciò che può essere il Mortirolo per uno scalatore. È il terreno prediletto, il derby, una cornice che ha sempre esaltato