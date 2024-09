La Promessa su Rete 4 a trainare Del Debbio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nuovo traino per Paolo Del. Via Terra Amara, le cui repliche sono in fase calante (ieri al 2.9%), da lunedì 30 settembre alle 19:35 arriva Lain prima visione. Ebbene sì, la saga spagnola lascia Canale 5 (ultima puntata il 30) per approdare in pianta stabile sulladi Sebastiano Lombardi prima di 4 di Sera. La saga spagnola, sin dal debutto la scorsa estate, ha sempre garantito buoni ascolti nel pomeriggio Canale 5 (attualmente viaggia sul milione e mezzo di spettatori con picchi superiori al 18%). Non ha però giovato della messa in onda spezzatino, per una manciata di minuti, nei pomeriggi invernali e autunnali. Le repliche di Terra Amara prima di Tempesta d’Amore Su4 potrà invece andare in onda con episodi completi e a lungo, visto che si tratta di una soap ancora in produzione.