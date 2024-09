La Corte d’Appello di Milano dà ragione alla FISI nel contenzioso con Kappa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ladi Appello diha accolto integralmente il ricorso presentato dFederazione Italiana Sport Invernali in relazione alcon. Riformando la precedente sentenza di primo grado del Tribunale diviene quindi riconosciuta la piena fondatezza di tutte le argomentazioni, della ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto sostenuti dfin dal giudizio di primo grado. Lo comunica in una nota la stessa Federazione. Unlegale avviato nel 2021 da, che aveva reclamato per l’automatica conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione e fornitura per le stagioni agonistiche 2022-2026. Contratto, come chiarito ddi Appello di, in verità mai stipulato né conclusosi tra le parti.