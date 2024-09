In due giorni è caduto il quinto della pioggia di un intero anno Oggi l’allerta torna gialla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Di acqua ne è caduta tantissima, troppa. "Per capire l’intensità del fenomeno, in media in unin questo territorio cadono meno di mille millimetri di. In pratica quindi èundi unin poco più di due", afferma il responsabile del Centro funzionale multirischiRegione Marche Paolo Sandroni, dati alla mano. Ha piovuto meno all’interno e più sulla costa centrale e prima collina delle Marche e proprio nello specificoprovincia di Ancona. "La media reale parla di 152 millimetri dicaduti nelle 60 ore di(partendo da martedì mattina). Ci sono stati picchi in diverse aree di 285 millimetri. Mi riferisco alle zone a Sud del Conero, Numana, Porto Recanati, Loreto e Osimo con la sua cintura sud", aggiunge Sandroni.