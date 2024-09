Il successo economico e l’Umanesimo che non c’è

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Cos’è ilnel mondo in deficit di Umanesimo? È la quantità sempre in crescita di risorse finanziarie che si ripartiscono sempre più disegualmente. Pochi accumulano ricchezze incessantemente, a scapito della responsabilità sociale, dei diritti umani, delle altre specie viventi e della Natura, mettendone a repentaglio il ben-essere. In altri, sale la febbre del guadagno in tempi brevi per poi disporre di tanto tempo libero, prima della vecchiaia, e coltivare le proprie passioni. Un proposito arduo ad avverarsi poiché più denaro vuol dire desideri da soddisfare per vivere agiatamente e, sperabilmente, nel lusso. La domanda di beni e servizi è un pallone che si gonfia con la pressione sui prezzi, presupponendo che un prezzo più alto significhi una migliore qualità.