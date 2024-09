Il Milan anti Inter con 3 opzioni in difesa lo stesso vale per Fonseca

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilsarà avversario dell’in questa quinta giornata di campionato., il quale resta in bilico, sta ragionando sulla. Trepossibili. DUBBI – Verso, derby che chiuderà la domenica della quinta giornata di campionato. Se in casa nerazzurra, Simone Inzaghi è alle prese con il doppio dubbio sulle fasce, Paulosta invece ragionando sulla. Come riferisce Peppe Di Stefano, in collegamento daello per Sky Sport, si valutano treper quanto riguarda la retroguardia: Pavlovic-Tomori, Tomori-Gabbia o Gabbia-Pavlovic. Dunque, anche il centrale serbo, arrivato in estate dal Salisburgo, è in dubbio se partire o meno dal primo minuto. A destra, invece, Emerson Royal è in vantaggio su Calabria.si gioca tutto in, tresul suo futuro SCENARI – Il futuro didipenderà appunto dal derby dio.