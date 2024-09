Il dramma di Ivano Milani morto a 58 anni schiacciato da un escavatore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dalmine. È, 58, la vittima del tragico incidente che si è verificato giovedì mattina, 19 settembre, in un campo agricolo di via Levate a Dalmine, al confine tra i due paesi. La dinamica dell’incidente, ricostruita dai carabinieri di Treviglio, è piuttosto chiara. L’uomo stava caricando un piccolosul rimorchio di un camion, attraverso una rampa. Rampa che a un certo punto ha ceduto, il mezzo agricolo si è ribaltato e il 58enne è rimasto. Sul posto, intorno a mezzogiorno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats (l’incidente è stato catalogato come infortunio sul lavoro), oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’agricoltore,sul colpo. Non ci sono testimoni oculari dell’accaduto, a lanciare l’allarme è stato un passante.