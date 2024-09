I baby bianconeri ospitano la Samp

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nuovo turno di campionato per il Cesena Primavera che, reduce dal successo della scorsa giornata sul campo del Bologna, oggi ospiterà ladoria a Martorano nella sfida che aprirà la quinta giornata del campionato Primavera 1. Per idi mister Nicola Campedelli (nella foto) sarà il debutto sul terreno del nuovo campo principale del centro sportivo ’Romagna Centro’, fresco di inaugurazione. L’ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 2022-23 e si è concluso con un 2-2. La direzione arbitrale dell’incontro è stata affidata a Domenico Mirabella della sezione di Napoli. I tagliandi sono acquistabili al Centro Sportivo di Martorano, al prezzo unico di 7 euro con ingresso gratuito per tutti gli Under 14. La gara sarà visibile live su SportItalia.