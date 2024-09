GF sondaggi televoto percentuali oggi | chi si salva il 23 09 24

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 20 Settembre 2024 9:04 am by Redazione Il Grande Fratello riapre la sua porta rossa a nuovi concorrenti e anche ai telespettatori. E si parte subito con il primoe il primoo! Nel corso della seconda puntata, in onda nella prima serata di giovedì settembre 2024, Alfonso Signorini ha presentato altri gieffini di questa 18esima edizione. Anche questa volta il pubblico di Canale 5 avrà modo di seguire le dinamiche della Casa ai Lumina Studios – nuova location – con il doppio appuntamento. Il reality show va in onda sia di lunedì che di giovedì. Lunedì 23 settembre 2024, i telespettatori avranno modo di scoprire il risultato delche vede protagonisti: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Non è la Rai, Lorenzo Spolverato, Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi, Luca Giglioli e Luca Calvani.