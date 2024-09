Detenuto tenta la fuga dal tribunale a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mette in evidenza le criticità irrisolte del sistema penitenziario italiano l’episodio avvenuto stamattina neldidove unstraniero, parzialmente affetto da problematiche di natura psichiatrica, hato di evadere dopo un’udienza a suo carico, aggredendo il personale di Polizia Penitenziaria che lo stava ammanettando”. Lo rende noto l’Osapp. “Grazie all’immediata reazione degli agenti di scorta, l’evasione è stata sventata, – fa sapere il segretario generale Leo Beneduci – ma alcuni agenti sono rimasti feriti. Questa situazione, purtroppo, non rappresenta una novità ed è inaccettabile che i nostri agenti siano costretti a operare in condizioni simili”.