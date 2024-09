Crossmedialità e nuovi linguaggi | il punto sull' animazione alla fine del Cartoon Forum di Tolosa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024) Siamo stati aper il, una manifestazione dedicata all'e pensata per gli addetti ai lavori, che però è in grado di restituire un quadro fedele dello stato di questo mezzo espressivo. Vi raccontiamo la nostra esperienza, e i titoli più interessanti. Cos'è ilche si è appena tenuto a? Forse qualche vero appassionato dine avrà già sentito parlare ma, a meno che non facciate parte del settore produttivo o lavoriate attivamente nel campo animato, è difficile che lo conosciate. La manifestazione, infatti, è pensata allo scopo di trovare investitori e broadcaster a tutti quei progetti che diversi studi e artisti, prevalentemente europei, propongono attraverso episodi pilota o concept art.