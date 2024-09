Coppa Davis 2024 svelato il montepremi | quasi due milioni e mezzo di euro alla squadra vincitrice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’ITF ha comunicato ilin denaro offerto ai giocatori alle squadre Nazionali che hanno disputato le Finals di: lacampione del mondo riceverà circa 2.40di, che saranno divisi tra i membri del team. L’approdo in finale, invece, varrà circa 1.44di, mentre si scende sotto la soglia del milione con l’eliminazione in semifinale, che vale circa 960mila. L’uscita di scena ai quarti di finale, invece, comporterà un ulteriore dimezzamento dell’assegno, che sarà attorno ai 480mila. Le squadre partecipantifase a gironi della scorsa settimana, però, hanno comunque già incassato un primo assegno: le vincitrici dei quattro raggruppamenti, Italia compresa, hanno incamerato circa 410mila, scesi a370mila in caso di qualificazione come seconda.