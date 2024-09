Contestazione dei tifosi per l’esonero di De Rossi | cosa succederà in Roma-Udinese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) “È arrivato il momento di farci sentire“. Idella, in occasione della sfida contro l’, stanno organizzando una dura protesta contro la scelta della società di esonerare Daniele De. La decisione ha colpito, in maniera particolarmente negativa, l’intero ambiente giallorosso e i, già dai primi momenti, hanno riversato la loro rabbia sui calciatori (VIDEO). Protesta che domenica si sposterà all’Olimpico. “La Curva Sud invita tutti idi qualsiasi settore a partecipare allache vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz’ora della partita“. L'articolodeiperdi DeinCalcioWeb.